Eskişehir\'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan yaşlı kadının bulunması için başlatılan çalışma, ikinci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Arife Sasa'nın (72) hayvanlarını otlatmak için araziye çıktıktan sonra eve dönmemesi ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sahada arama çalışmaları yapıyor.

Arama kurtarma çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan 91 kişilik ekip ve 4 dronla gerçekleştiriliyor.