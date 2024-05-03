Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir\'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Arife Sasa'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 91 kişilik ekip ve 4 dronla gerçekleştirilen çalışmalarda, jandarma, AKUT, İtfaiye ve diğer arama kurtarma ekipleri yer alıyor.

03.05.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan yaşlı kadının bulunması için başlatılan çalışma, ikinci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Arife Sasa'nın (72) hayvanlarını otlatmak için araziye çıktıktan sonra eve dönmemesi ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sahada arama çalışmaları yapıyor.

Arama kurtarma çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan 91 kişilik ekip ve 4 dronla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, İtfaiye, Sasa, Akut, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement