Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrulması, araç kamerasıyla kaydedildi.
71 Evler Mahallesi Candanel Sokağı'nda bir otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Refüje çıkarak durabilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Anı - Son Dakika
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