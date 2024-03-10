Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

10.03.2024 08:01  Güncelleme: 08:05
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Eskişehir'de kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir- Ankara kara yolunda seyreden Yaşar Demiryürek (55) idaresindeki 26 B 4630 plakalı otomobil, kara yolunun 6'ncı kilometresine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında bulunan yön levhasının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demiryürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Otomobilin direksiyon mahallinde sıkışan Demiryürek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demiryürek'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye fırladı.

Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyerler, karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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