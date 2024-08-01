Eskişehir'de Köpeğine Kötü Muamelede Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunan kişi gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta bir kişinin sahip olduğu köpeği tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine polislerce çalışma başlattı. Polis, çalışma sonucu köpeğin sahibi Y.K'yi (28) evinde yakaladı.

Gözaltına alınıp adliyeye götürülen Y.K, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Köpeğin ise başka bir vatandaşa sahiplendirilmek üzere barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Olay anı vatandaşlarca cep telefonuyla kayda alındı.