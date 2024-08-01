Eskişehir'de Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir kişi, köpeğine şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şahıs gözaltına alındı ve köpeği başka bir kişiye sahiplendirildi.

01.08.2024 15:00
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ESKİŞEHİR'de köpeğine şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülenen Y.K. (28), gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı. Y.K.'nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.'yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Y.K.'nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Hayvan Hakları, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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