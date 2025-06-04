Eskişehir'de Kurban Bayramı Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Mayası sevgi olan güzel şehrimizin her noktasında kalbimizdeki sıcaklığın, dostluğun pekiştiği bir bayram diliyorum. Bayramın sevinci, hayatımıza ışık olsun, yolumuzu aydınlatsın" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ünlüce, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim; bayramlar kalpleri birleştiren, dargınlıkları bitiren, sevgi ve hoşgörü iklimidir. Bayram paylaşmaktır, dayanışmadır. Sofralarda bereket, hanelerde huzurdur. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çocuk heyecanı ile beklediğimiz bu bayramda umudumuzu, hayallerimizi büyütecek olan ise dayanışma ve paylaşma ruhumuzdur. Bayram vesilesiyle sokağımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın en önemli sorumluluğumuz olduğunu asla unutmamalıyız. Küçük bir tebessüm, 'iyi ki varsın' demek, en büyük mutlulukları getirir.

Mayası sevgi olan güzel şehrimizin her noktasında kalbimizdeki sıcaklığın, dostluğun pekiştiği bir bayram diliyorum. Bayramın sevinci, hayatımıza ışık olsun, yolumuzu aydınlatsın. Kurban Bayramımızın, Yunus gönüllü hemşehrilerime, ulusumuza, İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini temenni ederim. Nice umut dolu bayramlara ulaşmak dileğiyle; mutlu bayramlar."