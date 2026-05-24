Eskişehir'de Kurban Bayramı Tedbirleri

24.05.2026 13:27
Kurban Bayramı öncesi Eskişehir Valiliği'nden güvenlik ve sağlık tedbirleri açıklandı.

Eskişehir Valiliği Kurban Bayramı öncesi kentteki tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, belediyelerce oluşturulan kurban kesim yerleri dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak.

Bu yerler dışında yapılabilecek kurban kesimleri nedeniyle görüntü kirliliğine meydan verilmemesi için gerekli ilave tedbirler her birim tarafından ayrıca alınacak.

Kurban kesim noktalarında ilçe müftülüklerince 20 din görevlisi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 49 veteriner hekim ve 5 veteriner sağlık teknisyeni görevlendirildi.

Trafik tedbirleri

İl Emniyet Müdürlüğünce 3 sabit, 68 şok kontrol noktasında 1645'i trafik personeli olmak üzere 12 bin 720 personel, 2 bin 725 araç ve 18 dronla çalışmalar yürütülecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 1 sabit, 59 şok kontrol noktasında 393'ü trafik personeli olmak üzere 2 bin 898 personel, 892 araç ve 14 dronla sahada yer alacak.

İnsansız hava araçlarıyla ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler yapılacak.

Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler icra edilecek.

İl merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında, planlama doğrultusunda ise Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ortalama hız denetimleri yapılacak.

Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimler, modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeliyle müşterek uygulamalar yapılacak.

Güvenlik tedbirleri

Bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli ve idari tahkikat yapılacak.

Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek amacıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirildi.

Alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda canlı bomba eylemleri, hırsızlık ve kapkaç gibi olaylara karşı tedbirler alındı.

Kurbanlık hayvan satışı yapılan yerlerde sahte para kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde de sivil personel görevlendirilecek.

Kaynak: AA

