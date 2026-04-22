Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Hasara Neden Oldu

ESKİŞEHİR'de kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatı malzemeleri uçarak park halindeki araçlarda ve bir binada maddi hasara yol açtı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ardından sağanak yağmur etkili oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki bir binanın çatı malzemeleri uçtu. Yola savrulan çatı malzemeleri, park halindeki araçlara ve başka bir binada maddi hasara yol açtı. Çatı malzemelerinin uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,