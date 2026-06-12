Eskişehir'de Toplu Taşıma Araçlarında Lgs Düzenlemesi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla toplu ulaşımda düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavı öncesi toplu ulaşımda düzenlemeye gitti. Belediyeden yapılan açıklamada, sınava katılacak öğrencilerin ve ailelerinin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması amacıyla şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ek önlemler alındığı belirtildi. Bu kapsamda Kırmızı 4, Mavi 4, Beyaz 4, Siyah 56 ve Siyah 85 numaralı hatlar hariç olmak üzere tüm otobüs hatlarında sınav süresince hafta içi çalışma saatleri uygulanacak. Ayrıca Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) tarafından yapılan duyuruda, 13 Haziran Cumartesi günü tüm tramvay hatlarında da hafta içi sefer saatlerine göre hizmet verileceği bildirildi.

Yolcular, sefer bilgilerini www.estram.com.tr ve www.eskisehir.bel.tr adresleri üzerinden takip edebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için vatandaşların toplu taşıma düzenlemelerini dikkate almalarını isterken, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.