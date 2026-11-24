Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında öğretmenlerin program okuryazarlığını güçlendirmek ve öğretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla "Lise Biyoloji Zirvesi" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir okulda düzenlenen zirvede, biyoloji öğretmeni ve TYMM Biyoloji Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları Yazarı Dr. Seda Ercan Akkaya sunum yaptı.

Akkaya, sunumunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nın temel yaklaşımı, öğretim süreçlerine yansımaları ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan zirve, bilgi ve deneyim paylaşımının ardından sona erdi.