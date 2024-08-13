Eskişehir\'de maskeli saldırıya psikososyal destek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Eskişehir'de maskeli şüphelinin sokakta bıçaklı saldırısında yaralananlar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de maskeli bir saldırganın, oynadığı oyunun etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası Psikososyal Destek Ekiplerimizle hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine yönelik psikososyal destek sürecine devam ediyoruz. Dijital oyunların çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına olumsuz etkisini net bir şekilde gözler önüne seren bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız 'Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.