Eskişehir'de maskeli saldırıya psikososyal destek - Son Dakika
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Eskişehir'de maskeli saldırıya psikososyal destek

Eskişehir\'de maskeli saldırıya psikososyal destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de maskeli bir saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu yaralananlar ve ailelerine yönelik psikososyal destek sürecinin devam ettiğini duyurdu.

13.08.2024 11:19
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Eskişehir'de maskeli şüphelinin sokakta bıçaklı saldırısında yaralananlar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de maskeli bir saldırganın, oynadığı oyunun etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası Psikososyal Destek Ekiplerimizle hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine yönelik psikososyal destek sürecine devam ediyoruz. Dijital oyunların çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına olumsuz etkisini net bir şekilde gözler önüne seren bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız 'Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de maskeli saldırıya psikososyal destek - Son Dakika

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