Eskişehir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Açıldı

21.04.2026 13:03
METİF 2026, Eskişehir'de mesleki eğitimi ve istihdam fırsatlarını tanıtmak için düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim İstihdam Fuarı (METİF 2026), Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekmek, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirmek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğinde fuar organize edildi.

Kamu ve eğitim kurumları ile sanayi kuruluşlarının stant açtığı fuarda, meslek liseleri öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi, firmalar da iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda katılımcılarla buluştu.

Vali Erdinç Yılmaz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in tarih boyunca ilim ve irfan merkezi olduğunu söyledi.

Kentin 3 köklü üniversitesiyle ve 10 binlerce öğrenciyle "eğitim şehri" olduğunu belirten Yılmaz, "Bugünün dünyasında eğitim sadece sınıflarda teorik bilgi aktarmak değil, bilgiyi beceriye, beceriyi ise yüksek katma değerli üretime dönüştürebilmektir. İşte bu noktada mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, eğitim vizyonumuzun tam kalbinde yer almaktadır." dedi.

Yılmaz, Eskişehir'in sadece eğitim kenti değil, aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ve modern sanayi havzalarından olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Havacılık ve raylı sistemlerdeki öncü rolümüz, beyaz eşyadan makine imalatına kadar uzanan geniş üretim yelpazemiz ve her geçen yıl artan yüksek katma değerli ihracat potansiyelimizle Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biriyiz. En gelişmiş makineler, en modern fabrikalar bile onları kullanacak yetkin ellere sahip değilsek birer metal yığınından ibarettir."

Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlardan, füze güdüm sistemlerinden yenilebilir enerji teknolojilerine kadar her alanda kritik öneme sahip olan elementleri işleyecek gücün, insan gücü olduğuna değinen Yılmaz, "Bu noktada mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, bizim için sadece bir eğitim kurumu değil, milli bir beka meselesidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Eskişehir'i sanayi ve eğitim şehri olması açısından "mesleki eğitim" ortak paydasında birleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, meslek liselerinin sanayi için ara eleman değil ana eleman yetiştirme merkezi olduğunu vurguladı.

"Mesleki ve teknik eğitim hedeflenen seviyeye ulaşma sürecini sürdürüyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir de mesleki ve teknik eğitimin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda devlet politikası olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Tarihsel süreçte mesleki ve teknik eğitim alanında zaman zaman yön ve vurgu değişiklikleri yaşandığına değinen Demir, "Kimi dönemlerde güçlü biçimde desteklenen mesleki eğitim, kimi dönemlerde farklı uygulamalar ve tartışmaların odağı haline gelmiştir. Buna rağmen mesleki ve teknik eğitim, nitelik ve nicelik bakımından hedeflenen seviyeye ulaşma sürecini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Demir, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin ortaokuldan itibaren öğrenci ve velilere etkin biçimde tanıtılmasının önemine işaret ederek, rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin artırılması, sektörle işbirliğinin geliştirilmesi ve mezunların istihdam imkanlarının desteklenmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi desteklemek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Demir, "Türkiye Mesleki Eğitim Haritası"nın hayata geçirilmesi, eğitim programlarının güncellenmesi, sektör temsilcileri ve üniversitelerle işbirlikleriyle bu alana yönelimin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün ise "İşe İlk Adım Programı" ile 750 bin gence yönelik istihdam desteği sağlanacağını belirterek, ücret, vergi ve sigorta primlerinin kurum tarafından karşılanacağı bir projenin hayata geçirileceğini vurguladı.

Düzgün, meslek lisesi öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte Programı"nın da önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise fuarın üçüncüsünü düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, yaklaşık 60 yerel iş insanının stant açtığını bildirdi.

Güler, fuarın gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunduğuna değinerek, "Meslek liseleri başta olmak üzere öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri, iş planlarını oluşturmaları ve gençlerimizi iş hayatına kazandırma noktasında önemli bir organizasyon." diye konuştu.

Fuara katkı sunan firma yetkililerine plaket takdim edilmesi ve kurdele kesimiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ile diğer ilgililer katıldı.

METİF, iki gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Advertisement
