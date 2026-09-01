Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, küçük sporcuların heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, küçük sporcuların heyecanına ortak oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, küçük sporcuların heyecanına ortak oldu
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Eskişehir'de düzenlenen Zaferden Kurtuluşa Mini Minikler Futbol Şenliği, 23 kulüpten yaklaşık 700 minik sporcunun katılımıyla tamamlandı. Başkan Ünlüce, çocukların sporla, dostlukla ve takım ruhuyla büyüdüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Zaferden Kurtuluşa Mini Minikler Futbol Şenliği", 23 kulüpten yaklaşık 700 küçük sporcunun katılımıyla tamamlandı. Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Çocuklarımızın sporla, dostlukla ve takım ruhuyla büyüdüğünü görmek mutluluğumuzu daha da artırdı" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu Eskişehir'in kurtuluşunun gururuyla buluşturan Zaferden Kurtuluşa Mini Minikler Futbol Şenliği, minik futbolcuların renkli görüntülerine sahne oldu. Şenlikte 6-7, 8-9 yaş gruplarındaki çocuklar yeşil sahalarda hünerlerini sergiledi. Müsabakalar boyunca kıyasıya mücadele eden minik sporcular, bir yandan futbol becerilerini geliştirirken diğer yandan takım ruhunu, dayanışmayı ve spor sevgisini yaşayarak unutulmaz anılar biriktirdi.

ŞENLİK COŞKUSU KAPANIŞ PROGRAMIYLA TAÇLANDI

Osmangazi Spor Sahası'nda kapanış programıyla sona eren şenlikte, minik sporcular bu kez karma maçta bir araya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından sporcuların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ödül törenine geçildi.

Törene Başkan Ünlüce, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Çal, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, minik sporcular ve aileleri katıldı.

Ünlüce, Zafer Bayramı'ndan Eskişehir'in kurtuluşuna uzanan özel günlerde böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIMIZIN SPORLA, DOSTLUKLA VE TAKIM RUHUYLA BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

"30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan Eskişehir'imizin kurtuluşuna uzanan bu özel günlerde, Belediyemiz ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlediğimiz 2. Zafer'den Kurtuluş'a Mini Minikler Futbol Şenliğimizin ödül törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Sahayı dolduran ailelerimizin alkışları, minik sporcularımızın heyecanı ve mücadelesi şenliğimize ayrı bir renk kattı. Çocuklarımızın sporla, dostlukla ve takım ruhuyla büyüdüğünü görmek mutluluğumuzu daha da artırdı. Turnuvaya katılan tüm minik sporcularımızı kutluyor; ailelerimize, antrenörlerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

MİNİK SPORCULARIN HEYECANI AİLELERİNE DE YANSIDI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, çocukların küçük yaşta sporla buluşmasının sağlıklı ve güçlü bir gelecek açısından taşıdığı öneme dikkati çekerken; sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Çal da minik yaş gruplarında düzenlenen organizasyonların çocukların futbola olan ilgisini artırdığını belirterek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na teşekkür etti.

EASKF Başkanı Sadri Atam, Eskişehir'de çocuk ve gençlerin sporla buluşması için gerçekleştirilen iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, "Zaferden Kurtuluşa" temasıyla düzenlenen şenliğe katkıları dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından minik sporculara ödülleri takdim edildi. Sahada gösterdikleri mücadele, heyecan ve spor sevgisiyle büyük beğeni toplayan çocuklar, ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, küçük sporcuların heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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