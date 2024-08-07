Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin K.K. ve A.E.Z. olduğu belirledi. Bu kişileri gözaltına alan ekipler, motosikletin R.D'ye satıldığını tespit etti.

R.D. ekiplerce Mahmudiye ilçesinde çalıntı motosikletle yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet ise sahibine teslim edildi.