Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir motosikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınca Caddesi'nde, Y.Ç. (21) idaresindeki 26 ANS 436 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki S.M'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki metruk binanın demir kapısına çarparak durabildi.

Kazada, yaya S.M. ile motosiklet sürücüsü Y.Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.G. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosikletin demir kapıya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.