Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı

Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklanırken, diğer 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.S, C.P, E.G, M.B, O.S.A, M.E, B.M.K. ve M.H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve C.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?