Eskişehir'de nesli tehlikedeki Kuzey Miğferli Hokko yumurtadan sağlıkla çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de nesli tehlikedeki Kuzey Miğferli Hokko yumurtadan sağlıkla çıktı

Eskişehir\'de nesli tehlikedeki Kuzey Miğferli Hokko yumurtadan sağlıkla çıktı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kuluçka makinesine alınan 1 Kuzey Miğferli Hokko yumurtasından sağlıklı bir yavru dünyaya geldi. IUCN tarafından 'Tehlike Altında' listelenen türün yavrusunun gelişimi ve bakımı merkez ekiplerince takip ediliyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi, nesli tehdit altında bulunan türlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez bünyesinde yürütülen üretim çalışmaları kapsamında Kuzey Miğferli Hokko (Pauxi pauxi) yavrusu sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Tehlike Altında" (Endangered) kategorisinde listelenen Kuzey Miğferli Hokko ve daha birçok türün korunması için yürütülen çalışmalar önemli bir başarıyla sonuçlandı. Kuluçka merkezinde yürütülen çalışmalar sonucunda kuluçka makinesine alınan 1 adet Kuzey Miğferli Hokko yumurtasından sağlıklı bir yavru dünyaya geldi.

Ana vatanı Venezuela'nın batısı ve Kolombiya'nın kuzeyindeki And Dağları olan Kuzey Miğferli Hokko'nın üreme süreci belirli aşamalarda gerçekleştirilebiliyor. Bir üreme sezonunda ortalama yalnızca bir ya da iki yavru elde edilebilmesi, türün korunmasına yönelik üretim çalışmalarını önemli hale getiriyor.

YAVRUNUN GELİŞİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Dünyaya gelen Kuzey Miğferli Hokko yavrusunun gelişim takibi, beslenmesi ve bakım süreçleri, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Ufuk Yıldırım koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla yavrunun sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve türün devamlılığına katkı sağlanması hedefleniyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, gerçekleştirdiği üretim ve rehabilitasyon çalışmalarıyla yalnızca kentteki canlıların değil, dünya genelinde nesli tehdit altında bulunan türlerin korunmasına da katkı sunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de nesli tehlikedeki Kuzey Miğferli Hokko yumurtadan sağlıkla çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de nesli tehlikedeki Kuzey Miğferli Hokko yumurtadan sağlıkla çıktı - Son Dakika
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