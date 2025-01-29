Eskişehir'de Öğrencilere Özel Eğlenceli Etkinlikler

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara ve sınava hazırlanan öğrencilere yönelik etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede çocuklar için kompost yapımı atölyesi, öğrencilere için ise tekertop etkinliği organize edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile çocukları ve öğrencileri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda 8-12 yaş arasındaki çocuklar Aktif Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek kompost yapım atölyesine katıldılar. Atölye ile çocuklar, mutfaklardan çıkan organik atıkların nasıl kompost haline getirilebileceği ve bu sürecin doğa için taşıdığı önemi öğrendiler. Organik atıkları komposta dönüştürmeyi ve doğaya geri kazandırmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de gençlerin sınav dönemi stresini hafifletmek ve onlara farklı bir deneyim sunmak amacıyla tekertop etkinliği düzenledi. Türkiye'de ilk kez Eskişehir Haller Gençlik Merkezi'nde tanıtılan tekertop, uzaktan kumandalı araçlarla futbol oynamayı sağlayan yenilikçi bir girişim olarak büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi Midas Salonu, sınav dönemi dolayısıya ders çalışmak isteyen öğrencilere, 31 Ocak 2025 tarihine kadar 7/24 hizmet veriyor. Merkezde ders çalışan öğrencileri Gençlik Merkezi görevlileri unutmadı.

Sınav döneminin yoğun temposunda, gençlere eğlenceli bir mola fırsatı sunan bu etkinlik, katılımcıların ders çalışma aralarında keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı. Tekertop ile gençler yalnızca fiziksel değil zihinsel olarak da rahatlayarak, enerjilerini yeniden topladı.

Gençler, tekertop ile futbol oynarken, aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyal bir bağ kurarak stres atmanın keyfini yaşadı.

Merkezde ders çalışan öğrenciler, "Sınav dönemi ders çalışma alanı olarak 7/24 açık olan Haller Gençlik Merkezi'nde ders çalışıyoruz. Mola verdiğimizde merkez içinde tekertop ile tanıştık. Bize bu imkanları sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz" dedi.