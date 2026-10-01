Eskişehir'de okullara yönelik psikososyal destek ve güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de okullara yönelik psikososyal destek ve güvenlik toplantısı düzenlendi

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Eskişehir\'de okullara yönelik psikososyal destek ve güvenlik toplantısı düzenlendi
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Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığındaki toplantıda okullardaki rehberlik ve psikososyal destek ile güvenlik uygulamaları ele alındı. Toplantıda risk analizleri, RİBA uygulamaları, şiddetin önlenmesi ve kriz müdahalesi ile işbirliği değerlendirildi.

Eskişehir'de okullarda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmaları ile öğrencilerin güvenliğine yönelik uygulamalar, "Psikososyal Krize Müdahale Planlama ve Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri, psikososyal koruyucu ve önleyici çalışmalar ile risk analizleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca Rehberlik İhtiyaç Belirleme Anketi (RİBA) uygulamaları ile eğitim ve güvenlik süreçleri değerlendirildi.

Şiddetin önlenmesi, kriz durumlarına müdahale edilmesi ve öğrencilerin güvenliğinin desteklenmesine yönelik çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
EskişehirGüvenlikEğitimGüncelAydınSon Dakika

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