Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi'nden Ortak İftar Programı

28.02.2026 16:35  Güncelleme: 18:26
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar Hükümet Meydanı'nda düzenledikleri ortak iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa katılım yoğun oldu ve ramazan ayının manevi atmosferi vurgulandı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar Hükümet Meydanı'nda ortak iftar programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ortak iftar programı, Sivrihisar Hükümet Meydanı'nda gerçekleşti. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Sivrihisarlı katıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ramazan ayının manevi atmosferine dikkati çekerek, "Ramazanın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ayrıca teşekkür ediyor, bu güzel birlikteliği Sivrihisar'ımızda sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Ayşe Ünlüce ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Sivrihisar'da hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle el ele vererek sosyal dayanışmayı büyütmeye, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

