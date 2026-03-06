Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu

ESKİŞEHİR'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen oto hırsızlığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen 5 lüks otomobile el konulurken, iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış, lüks marka 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BEYNİ BULUNDU

Ayrıca hacizli yakalamalı araçlara ait olduğu tespit edilen 50 araç beyni, yurt dışından geçici süre ile Türkiye'ye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait olduğu tespit edilen 9 araç beyni ve aralarında İstanbul, Antalya, Balıkesir, Ankara ve Almanya'dan çalıntı olduğu belirlenen araçlara ait 16 araç beyni bulundu.

YAPAY ZEKAYA SUÇ OLUP OLMADIĞINI SORMUŞLAR

Polis ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerden birinin cep telefonundan yapay zeka sayfasına girerek 'Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?' diye yazdığı da tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,