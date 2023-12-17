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Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, katener direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Eskişehir\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
17.12.2023 - 13:45,
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Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin katener direğine çarparak ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde, Eskişehir Şehir Hastanesi yönüne seyreden Battal Berke Zegrek idaresindeki 26 AFV 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi.

Tramvay yolundaki katener direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Zegrek ile yanında bulunan Nurhan Sena G, Kadir Eren Y. ve Cihat Z. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü Zegrek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Hurdaya dönen aracın tramvay yolundan çekilmesinin ardından seferlere başlandı.

Kaynak: AA
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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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