Eskişehir'de Palmiyeler Yaz İçin Yerine Yerleştirildi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bu yıl da kış aylarında seralarda koruma altına alınan palmiyeleri ve zakkumları, yaz mevsiminin gelmesiyle yeniden Köprübaşı'na yerleştirdi.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından taşınan Akdeniz bitkileri, Porsuk Çayı kenarına estetik bir dokunuş kattı. İç Anadolu'nun sert kış koşullarına dayanamayan palmiyeler ve zakkumlar, kasım ayına kadar kent merkezinde vatandaşlara görsel bir şölen sunacak.

Büyük beton saksılara yerleştirilen ve rüzgardan devrilmemeleri için sabitlenen ağaçlar, yaz boyunca Köprübaşı'nda Eskişehirlileri karşılayacak.

Palmiyeler, kasım ayında havaların soğumasıyla yeniden seralara taşınacak ve bir sonraki yaza kadar burada korunacak.