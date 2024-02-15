Eskişehir'de Porsuk Çayı çevresinde fare popülasyonu dikkat çekiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Porsuk Çayı çevresinde fare popülasyonu dikkat çekiyor

Eskişehir\'de Porsuk Çayı çevresinde fare popülasyonu dikkat çekiyor

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fareler, vatandaşları rahatsız ediyor. Farelerin beslenmesi için atılan yiyeceklerle popülasyonun daha da artmaması için önlem alınması isteniyor. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı, farelerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, doğaya zarar verilmemesi ve doğanın dengesinin bozulmaması gerektiğini vurguladı.

15.02.2024 16:21
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Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fare popülasyonu dikkati çekti.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında Köprübaşı mevkisinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fareler, vatandaşları rahatsız etti.

Akarsu çevresine atılan yiyeceklerle beslenen fare popülasyonunun daha da artmaması için önlem alınması istendi.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, yaptığı açıklamada, son dönemde Porsuk Çayı çevresindeki görülen farelerin ya çevreye bırakılan yiyeceklerden ya da iklim değişikliğinden olabileceğini bildirdi.

Farelerle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yurtman, şunları kaydetti:

"Porsuk kenarındaki fareleri yok edelim derken doğa ya zarar verilmemesi gerekmektedir. Doğaya müdahale edilmesi bu tür olayların artmasına sebep olabilecektir. Doğanın dengesini bozmaya ve betonlaşmaya devam ettiğimiz sürece bu ve buna benzer olayları daha fazla göreceğimizi söylemek için kahin olmaya gerek yoktur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Porsuk Çayı çevresinde fare popülasyonu dikkat çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Porsuk Çayı çevresinde fare popülasyonu dikkat çekiyor - Son Dakika
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