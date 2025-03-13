Eskişehir'de Ramazan İftarı: Dayanışma ve Kardeşlik Mesajları

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Alpu Cumhuriyet Meydanı'nda iftar sofrası kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "İftar sofralarımız gönülleri ısıtıyor. Dayanışmanın ayında oruçlarınızın, dualarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde verdiği iftarlara devam ediyor. Alpu Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasına, Alpulu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve beraberindeki Ekonomi Masası heyeti, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki ilgi ve yoğunluk gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce 'ye bu güzel organizasyon için ve bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise konuşmasında ramazanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Başkan Ünlüce, "Bizi bağrına basan tüm Alpulular'a teşekkür ediyorum. İftar sofralarımız gönülleri ısıtıyor. Dayanışmanın ayında oruçlarınızın, dualarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.