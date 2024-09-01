Eskişehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir\'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Tramvaylar da yoğun su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışmalarına yardımcı oldu.

01.09.2024 21:10
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ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlar ile tramvay, göle dönen yolda ilerleyemedi.

Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan tramvay, yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi. Tramvayın durması üzerine trafikte aksamalar yaşanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmasına vatandaşlar da yardım etti.

Kaynak: DHA

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