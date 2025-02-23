Eskişehir'de 'Sevgi Eli Uzatıyoruz' Projesi Ev Temizliği Hizmetiyle Genişliyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı ve büyük ilgi gören "Sevgi Eli Uzatıyoruz" uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda kuaför ve banyo hizmeti veren ekipler, ekim ayından bu yana da ev temizliği hizmetine başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik verdiği ücretsiz evde bakım hizmetlerine devam ediyor. 9 yıl önce başlayan evde kişisel bakım ve yıkama hizmetinden bugüne kadar binlerce kişi yararlandı.

Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek saç kesimi ve bakımı, tırnak ve cilt bakımı, banyo hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Ekipler 2024 yılının Ekim ayında başlayan ve ev temizliği hizmetini de aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanan Hüseyin Top, "Kuaförlük hizmetinden memnunum. Arkadaşlar geliyor, saç sakal tıraşımı yapıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkürler, saygılar sunuyorum" dedi.

Oğlunun "Sevgi Eli Uzatıyoruz" projesi kapsamında hizmet aldığını ifade eden Mukadder Dedeoğlu, "Belediye hizmetlerinden geliyorlar Allah razı olsun çok memnunum. Çok güzel işlem yapıyorlar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop da proje ile Eskişehirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Yatağa bağımlı vatandaşlarımızın banyo ve kuaförlük hizmetlerine ek olarak Ayşe Başkanımız öncülüğünde 1 Ekim 2024 tarihinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik ev temizliği hizmetini de başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmetin yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine verildiğini hatırlatan Selim Öztop, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların kuaför için '0530 915 03 50', banyo için '0530 915 03 54', ev temizliği için de '0530 774 06 08' nolu telefonları arayarak randevu oluşturabileceğini ve hizmetler hakkında bilgi alabileceklerini söyledi.