Eskişehir'de Seyitgazi yolunda yoldan çıkan hasta nakli ambulansında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Seyitgazi yolunda yoldan çıkan hasta nakli ambulansında 4 kişi yaralandı

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Eskişehir\'de Seyitgazi yolunda yoldan çıkan hasta nakli ambulansında 4 kişi yaralandı
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Taşlık mevkisinde hasta nakli yapan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü, 2 sağlık personeli ve ambulansta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de hasta nakli gerçekleştiren ambulansın yoldan çıkarak kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Taşlık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, O.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Kaza sonucunda sürücü O.K., sağlık personelleri D.K.Ö. ile A.S.P. ve ambulansta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Seyitgazi yolunda yoldan çıkan hasta nakli ambulansında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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