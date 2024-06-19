Eskişehir'de siyasi partiler bayramlaştı

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Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde siyasi partiler tarafından bayramlaşma programları düzenlendi.

CHP İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ilçe teşkilat başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Talat Ayaz, katılımcıların bayramını kutladı. Belediye Başkanları Ayşe Ünlüce ve Kazım Kurt da konuşma yaptı.

MHP İl Başkanlığının bayramlaşma töreni ise parti binasında gerçekleştirildi.

Bayramlaşmada, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, il ve ilçe teşkilatları, Ülkü Ocakları başkanları ile partililer yer aldı.