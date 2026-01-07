Eskişehir Belediyesi'nden Binlerce Vatandaşa Spor Eğitimi, Amatör Kulüplere de Güçlü Destek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca sporu kentin her köşesine taşıyarak her yaştan vatandaşı sağlıklı ve aktif bir yaşamla buluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu anlayışla, Eskişehir'i sporun, sağlığın ve hareketin kenti yapma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu büyük spor ailesinin bir parçası olan tüm sporcularımıza, kulüplerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

2025 yılı Ocak–Aralık ayları arasında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 18 farklı branşta ücretsiz spor eğitimleri düzenlendi. Basketbol, voleybol, futbol, hentbol, okçuluk, jimnastik, yoga, zumba, bisiklet ve daha birçok branşı kapsayan bu eğitimlerden 3 bin 352 vatandaş faydalandı.

Mayıs–Ağustos ayları ise dört farklı parkta gerçekleştirilen "Park Sporları" kapsamında bin 715 Eskişehirli, açık havada spor yapma imkanı buldu.

Ücretli spor eğitimleri de yoğun ilgi gördü. Kentpark Yüzme Havuzu'nda yüzme branşında 3 bin 959 kişi, Batıkent Tenis Kortları'nda tenis branşında ise Mayıs-Eylül ayları 373 kişi eğitim aldı.

2025 yılı genelinde spor eğitimlerinden faydalananların 6 bin 323'ünü kadınlar, 2 bin 689'unu erkekler oluşturdu. Böylece toplamda 9 bin 399 vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin spor hizmetlerinden yararlandı.

Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde 20 farklı spor etkinliği düzenlendi. Bu etkinliklere yaklaşık 20 bin vatandaş katılım sağladı. Ayrıca belediye genelinde düzenlenen 8 ayrı spor organizasyonuna da destek verilerek Eskişehir'de spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunuldu.

Amatör spor kulüplerine "güçlü" destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini de yalnız bırakmadı. 2025 yılı içerisinde 177 amatör spor kulübüne toplam 4 milyon 90 bin TL nakdi yardım sağlandı. Bunun yanı sıra 4 bin 885 koli içme suyu dağıtılırken, amatör spor kulüpleri ve okullara şehir içi ve şehir dışı olmak üzere 145 sefer araç desteği verildi.

Bu yıl "ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali", büyük bir heyecana sahne oldu.

Binlerce yerli ve yabancı sporcunun katıldığı organizasyonda Eskişehir'in cadde ve sokakları adeta sporla renklendi. Madalya mücadelesinin yanı sıra ortaya çıkan renkli görüntüler, kente festival havası yaşattı. Yarı maratonun startını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce verdi.

"Eskişehir'i sporun, sağlığın ve hareketin kenti yapma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir, yalnızca kültürüyle, sanatıyla ve genç nüfusuyla değil; sporu yaşam biçimi haline getiren kent kimliğiyle de örnek olmaya devam ediyor. Bizler sporu; sağlıklı bir yaşamın anahtarı, toplumsal dayanışmanın dili ve kent kültürümüzün güçlü bir parçası olarak görüyoruz. 2025 yılı boyunca, çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan büyüklerimize kadar binlerce hemşehrimizi sporla buluşturduk. Parklarımızda, tesislerimizde, mahallelerimizde sporun sesi yükseldi. Eskişehir'de spor; sadece salonlarda değil, sokaklarda, parklarda ve yaşamın tam merkezinde yer aldı. Amatör spor kulüplerimiz bu kentin vicdanıdır, geleceğidir. Onlara verdiğimiz desteklerle yalnızca bugünü değil, Eskişehir'in yarınlarını güçlendirdiğimize inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sporla büyüyen çocuklar, özgüveni yüksek, dayanışmayı bilen bireyler olarak kentimize değer katacak.

Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, Eskişehir'in dünyaya açılan bir spor penceresi oldu. Kentimizin sokaklarında koşan binlerce yerli ve yabancı sporcu, Eskişehir'in enerjisini, misafirperverliğini ve çağdaş yüzünü tüm dünyaya taşıdı. Biz Eskişehir'de sporu bir yarıştan ibaret görmüyoruz. Spor bizim için; birlikte başarmak, birlikte sevinmek ve aynı hedefe omuz omuza yürümektir. Bu anlayışla, Eskişehir'i sporun, sağlığın ve hareketin kenti yapma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu büyük spor ailesinin bir parçası olan tüm sporcularımıza, kulüplerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Eskişehir birlikte güzel, sporla daha güçlü."