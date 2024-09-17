Eskişehir'de Sürdürülebilir Ulaşım İçin İndirimli Elektrikli Bisiklet Dönemi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri sürdürülebilir ulaşıma teşvik etmek amacıyla 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca ESPEDAL ve Tripy paylaşımlı bisikletleri kullanıcılara indirimli olarak sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil "Remourban" projesi kapsamında hazırlanan ve ESPEDAL ve Tripy iş birliği ile hayata geçirilen yeni nesil paylaşımlı elektrikli bisikletler, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca kullanıcılara indirimli olarak sunuluyor.

Vatandaşlar, mobil uygulamaları telefonlarına indirerek paylaşımlı elektrikli bisikletlerden yararlanabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 0 (222) 211 40 00/ 3352 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.