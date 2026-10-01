Eskişehir'de takipte durdurulan araçta uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de takipte durdurulan araçta uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de takipte durdurulan araçta uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından durduruldu. Araçtan atılan çantada uyuşturucu bulunurken sürücü ve yanındaki arkadaşı olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı, sürücüye 515 bin lira para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik takiple durduruldu. Araçtan atıldığı saptanan çantada uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü İsmet Y. ile yanındaki arkadaşı Aleyna A. (29) gözaltına alındı. Sürücü İsmet Y.'ye ayrıca 515 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde, İsmet Y., kullandığı 06 YB 2277 plakalı otomobille Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından İsmet Y., aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Otomobilin sürücüsü İsmet Y. ile araçtaki arkadaşı Aleyna A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen sürücü İsmet Y.'ye 515 bin lira idari para ceza uygulanırken, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, araçtan atıldığı tespit edilen çantada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Eskişehir3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:31:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de takipte durdurulan araçta uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei