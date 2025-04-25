Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mahmudiye'de 2 kişinin ellerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 altın, gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.

Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.