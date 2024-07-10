Eskişehir\'de Tarladaki Balya Makinesinden Sıçrayan Alevler Yangına Neden Oldu

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ESKİŞEHİR'de bir tarladaki balya makinesinden sıçrayan alevlerin neden olduğu ağaçlandırma sahasındaki yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.

Eskişehir- Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı mevkisindeki bir tarlada kullanılan balya makinesinden sıçrayan alevler, yakınındaki ağalandırma sahasında yangına neden oldu. Çevredekiler, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, yangına 3 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 2 itfaiye aracıyla müdahale etti. Ağaçlandırma sahasındaki yangın erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.