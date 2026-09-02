Eskişehir'de tedavisi biten kara akbaba uydu vericisiyle doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de tedavisi biten kara akbaba uydu vericisiyle doğaya salındı

Eskişehir\'de tedavisi biten kara akbaba uydu vericisiyle doğaya salındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan kara akbaba, uydu vericisi takılarak doğaya bırakıldı. Verici sayesinde kuşun hareketleri izlenecek ve türün korunmasına yönelik bilimsel veriler elde edilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, uydu vericisi takılarak doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesli tehdit altında bulunan 4 akbaba türünün korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi ve ABD'deki Utah Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kara akbabaya uydu takip cihazı takıldı.

Uzmanlarca yeniden doğaya bırakılan kara akbabanın üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde kuşun hareketleri ve kullandığı alanlar düzenli olarak takip edilecek.

Çalışmadan elde edilecek verilerle kara akbabanın üreme, beslenme ve dinlenme bölgelerinin belirlenmesi, hareket alanının ortaya çıkarılması ve göç dönemlerindeki güzergahlarının takip edilmesi hedefleniyor.

Uydu takip çalışmasıyla elde edilecek bilimsel verilerin, kara akbabanın yaşam alanlarının daha iyi anlaşılmasına ve türün korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.???????

Kaynak: AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Kara Akbaba, Eskişehir, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tedavisi biten kara akbaba uydu vericisiyle doğaya salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tedavisi biten kara akbaba uydu vericisiyle doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement