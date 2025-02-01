Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu: 6 Milyon Lira Değerinde Senet Ele Geçirildi

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ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınırken, evinde 6 milyon 230 bin lira değerinde 33 adet isme yazılmış senet ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli bir süre izlenirken, evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 33 adet isme yazılmış 6 milyon 230 bin lira değerinde senet, 4 adet boş senet ve cep telefonu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,