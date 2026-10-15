Eskişehir\'de tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi

Eskişehir'de ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında "Aile İçi İletişim" eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün görevli personeli tarafından, Adalet Bakanlığına bağlı L Tipi Kapalı, 2 Nolu Açık ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.