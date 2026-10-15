Eskişehir'de tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince 'Aile İçi İletişim' eğitimi verildi. Program kapsamında aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eskişehir'de ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında "Aile İçi İletişim" eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün görevli personeli tarafından, Adalet Bakanlığına bağlı L Tipi Kapalı, 2 Nolu Açık ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
EskişehirEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:31:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei