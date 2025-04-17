Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti Üreticilere Destek Oluyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Ücretsiz Toprak Analizi" hizmeti, üreticilere destek olmaya devam ediyor. Tarımsal üretimin daha bilinçli ve verimli yapılmasını amaçlayan hizmet kapsamında son olarak, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi bünyesindeki üretici kadınların getirdiği toprak örnekleri analiz edildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen analizlerle, üreticilere topraklarının ihtiyaç duyduğu gübreleme ve bakım yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Böylece hem verimlilik artırılıyor hem de doğru tarım uygulamaları teşvik ediliyor.

Ekipler bu kez Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi bünyesindeki üretici kadınlara ücretsiz toprak analizi yaptı. Analizlerin ardından üretici kadınlara sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapılırken, doğru tarım politikaları ile sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekildi. Üretici kadınlar, kendilerine sunulan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Etkinlik sonunda üretici kadınlara sukulent çiçekleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmayı sürdüreceklerini, toprak analizlerinin kent genelinde talep eden üreticilere açık olduğunu ve başvuruların devam ettiğini bildirdi.