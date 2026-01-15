Ebb Senfoni Orkestrası'ndan Uğur Mumcu Anısına Konser

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, 22–23 Ocak 2026 tarihlerinde araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak amacıyla özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak.

EBB Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirilecek "Uğur Mumcu'yu Anma Konseri" 22 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de dinleyiciyle buluşacak.

Konserde solist olarak Tayfun Bozok (keman), Derya Bozok (keman), Elif Akar Kosman (piyano/klavsen), Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Zeynep Halvaşi (mezzosoprano), Teyfik Rodos (bas) ve Erdem Şimşek (bağlama) sahne alacak.

Program, klasik müzik repertuvarının yanı sıra Tolga Taviş ve Ege Yılmaz düzenlemesiyle sahneye taşınacak "Nazım'dan Dünyaya Sesleniş" Sahne Kantatı ile dinleyicilere çok katmanlı bir müzikal deneyim sunacak.

Mumcu'nun düşünsel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyan bu özel gecede, bu mirasın kuşaklararası aktarımında önemli bir yere sahip Zülfü Livaneli de dinleyici olarak bulunacak.