Eskişehir'de Ulaşım Konforu Yeni Otoparklarla Artıyor

05.04.2026 12:53  Güncelleme: 15:36
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından kent genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında vatandaşların park sorununu en aza indirmek amacıyla Sümer Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nde iki ayrı yeni otopark çalışması gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akarbaşı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Şehit Güngören Bostan Sokak kesişiminde 40 araç kapasiteli yeni bir otopark alanı geçen aylarda hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sümer Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi'nde iki ayrı yeni otopark alanları için çalışmalara başladı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen projelerle toplam 17 bin metrekarelik alan otopark olarak düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

"2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında planlanan yatırımlarla birlikte, kent genelindeki otopark kapasitesinin 600 araca ulaşması hedefleniyor. Özellikle Kanlıkavak Parkı, İskele 26 çevresi, Uluönder Tramvay Durağı ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gibi kritik noktalarda hayata geçirilecek yeni otopark projeleri, şehir içi ulaşımı daha akıcı hale getirecek."

EBB yetkilileri, otopark yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda hızla sürdüğünü belirterek, çalışmaların Eskişehir'in modern ve yaşanabilir şehir kimliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

