5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali Lansmanı Yapıldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in son yıllardaki en önemli spor organizasyonları arasında gösterilen 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, bu yıl 24-25 Ağustos günlerinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali'nin lansman toplantısı, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirildi.

Lansman toplantısına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova, İkiyirmiüç Event Organizasyon kurucusu Ozan Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Uluslararası düzeyde yapılan yarı maratona katılımın her geçen yıl arttığını ifade eden Başkan Ünlüce, "Pek çoğunuzun bildiği gibi bu yıl yarı maratonun 5'incisini düzenliyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Gerçekten uluslararası bu yarı maraton Eskişehir'e çok yakıştı. Sevgili İkiyirmiüç Event Organizasyon ile birlikte bunu 4 dönemdir yapmıştık. Geçen dönem çok mutlu olduk. 35 farklı şehirden, 10'dan fazla ülkeden ve yaklaşık 2500 sporcumuzla beraber geçen seneki maratonumuzu tamamladık. Bu sene katılım ve başvurular da son derece yüksek" dedi.

24- 25 Ağustos'ta gerçekleşecek maraton hakkında bilgi veren Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Maratonumuz 24 Ağustos'ta Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'mızda başlayacak. 24'ünde yine çok güzel festival ve şölen havasında geçecek. Asıl maraton koşumuz 25 Ağustos'ta sabah Masal Şatosu'nun önünden başlayacak. Sporcularımız Eskişehir'in en güzel noktalarından ve en önemlisi trafiğe kapalı olacak olan Kanlıkavak Parkı'ndan yine tarihi Odunpazarı bölgemizden geçerek koşuyu tamamlamış olacaklar. Koşu iki parkurdan oluşacak. Uluslararası bir maratona Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak son derece gurur verici. Bu sene maratonumuzun ana sponsorluğunu şehrimizin en güçlü firmalarından ETİ grubu üstlendi. Kendilerine de başta Firuzhan Kanatlı olmak üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten Eskişehir'e çok yakışan bu maratona yine Eskişehir'e çok yakışan ETİ firmasının sponsor olması da bizim için ayrıca çok kıymetli ve değerli. Evet, bizim 5 yıldır yaptığımız bir yolculuğumuz var organizasyon firmamızla beraber. Maratona özellikle kadın koşucularımızın katılımı her sene artarak ilerliyor. Umarım bu sene de öyle olacak."

Eskişehir'de maraton günü bazı yolların trafiğe kapalı olacağını da hatırlatan Başkan Ünlüce, "Bu maratonun şehrimizi ilgilendiren bir noktası da bazı bölgelerin Pazar günü trafiğe kapalı olması. Trafiğe hangi güzergahların kapalı olduğuna Büyükşehir Belediyesi internet sitemizden bilgilendirme yapacağız, oradan bilgi alabilirsiniz. Ben aslında şunu çok istiyorum, belki ileride arabasız bir gün kampanyalarına katılıp şehrimizi Pazar günleri, Eskişehirli hemşehrilerimizle arabasız bir gün haline getirebiliriz. Yürüyerek, bisikletle, koşarak şehrimizin bu şekilde güzelliklerinin keyfini çıkarabiliriz. Belki bu pazardan sonra böyle bir çağrı yaparak en az şekilde araba kullanarak şehrimizi bisikletlilere yayalara, çocuklarımıza, gençlerimize Eskişehir'in sokaklarını özgürce bırakmış oluruz. O yüzden bu Pazar bizim içinde güzel bir deneyim olacak" diye konuştu.

Maratonda Eskişehirspor'un da unutulmadığını belirten Başkan Ünlüce, "Biz düzenlediğimiz bütün etkinliklerde küçük naçizane de olsa Eskişehirspor'a da bir destek vermek istiyoruz. ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali'nde sağ olsun değerli İkiyirmiüç Event Organizasyon firmamız buradan elde edeceği gelirin yüzde 25'ini Eskişehirspor'a bağışlamayı taahhüt etti. Yine her türlü etkinliğimizde de organizasyon firmalarımız ya da birlikte etkinlik yaptığımız bileşenlerimizin bu tür desteklerini bekliyoruz ve Ozan beye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETi Lifalif olarak iyi yaşama önem verdiklerini, kaliteli protein kaynağını, en üst kalite ve en güvenilir tedarik zinciri ile tüketicilerine sunduklarını ifade eden ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova ise şunları söyledi:

"En önemli misyonlarımızdan birisi, Türkiye'de iyi yaşama öncülük etmek. Bu doğrultuda da ETi Lifalif olarak desteklediğimiz yarı maratonun, bu yılki isim sponsoru olduğumuz için de son derece mutluyuz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin 500 koşucu bu organizasyonda yarışmıştı. Bu seneyse 3 bine yakın koşusever, burada araçsız ve trafiksiz bir parkurda yarışma imkanı bulacak. 7'den 70'e herkesin keyifli zaman geçirebileceği, spor ve eğlencenin bir arada olacağı bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesine vesile olan başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'mız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ve organizasyonun gerçekleşmesi için emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

İkiyirmiüç Event Organizasyon Kurucusu Ozan Demir ise şunları söyledi:

"Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu organizasyonda Ayşe Başkanımız en başında beri destekçimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 2 bin 500 kişinin katıldığı Eskişehir Yarı Maratonu, bu yıl 3 bine yakın koşucunun katılımına sahne olacak. Kayıtlarımız kapandı ancak sponsor markalarımız için açık olan kayıtlarla 3 bini aşan koşucu olacak. Bu yıl farklı bir durum da Kenya, Etiyopya, Fas gibi 19 farklı ülke, 32 farklı ilden koşucularımız katılım sağlayacak. Bu yarı maratona ailelerle birlikte Sazova Parkı'na 8 bin kişiyi bekliyoruz. Yarı maratona bu sene yüzde 34 kadın sporcular katılım sağlayacak. Diğer maratonlarda bu sayı çok düşük oluyor. O yüzden Eskişehir'deki sayı giderek artıyor. 21 km koşumuza 1450 kişi kayıt oldu. 10 km için de 1050 kişi de şu an bireysel kayıtlarını gerçekleştirdi. Ayrıca kurumsal 18 farklı şirketten kurulacak takımlar yer alacak. İlk 3 şirket ödül kategorisinde ödül alacak. Organizasyonun en büyük destekçisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ancak sponsor desteği konusunda ETİ markası Lifalif ile sporcuyu ve sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleriyle, Eskişehir markası olması ile bizimle birlikte olması çok kıymetli. Belediye şirketlerinden KENTAŞ'ın da çok değerli destekleri var. Vega Outlet ve Koç Holding de önemli destekler sağlayacaklar. Onlara da çok teşekkür ediyorum."