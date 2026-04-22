Eskişehir'de Jazz Friends'ten Unutulmaz Gece

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cazın büyüleyici atmosferiyle sahne alan Jazz Friends, güçlü repertuvarı ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) sahnesinde gerçekleştirilen konserde; usta müzisyenler cazın ritmini ve duygusunu Eskişehir'e taşıdı.

Trompette İmer Demirer, trombonda Bulut Gülen, gitarda Yunus Muti, kontrbasta Ulaş Özdemir ve davulda Cem Aksel, sahnedeki uyumlarıyla dinleyenlere adeta müzikal bir yolculuk sundu.

Gecenin her anı, cazın özgür ruhunu ve doğaçlamanın büyüsünü hissettirirken, sanatseverler bu özel konseri uzun süre hafızalarından silemeyecek. Eskişehir, bir kez daha sanatın kalbinin attığı şehir olduğunu gösterdi.