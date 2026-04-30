Eskişehir'de "Üretici Eğitim Söyleşileri", Bu Yıl Çifteler'den Başladı

30.04.2026 14:06  Güncelleme: 15:02
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin geçen yıl başlattığı Üretici Eğitim Söyleşileri, 2026 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda bu yılın ilk durağı olan Çifteler'de "Kuru Tarım ve Suyun Etkin Kullanımı" masaya yatırıldı; üreticilerin getirdiği toprak numuneleri yerinde analiz edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla sürdürdüğü eğitim faaliyetlerine 2026 yılında da devam ediyor. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği ilçeler arası eğitim söyleşilerinin ilk durağı Çifteler oldu.

Çiftelerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar ve Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder katılarak üreticilere destek verdi.

Topraklar analiz edildi

Söyleşide Doç. Dr. Koç Mehmet Tuğrul, kuru tarım teknikleri, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde ayrıca çiftçilerin beraberinde getirdiği toprak numuneleri uzmanlar tarafından anlık olarak analiz edilerek, analiz sonuçları üreticilerle paylaşıldı. Bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinlikte üreticiler, sahada yaşadıkları sorunları doğrudan uzmanlara ileterek çözüm önerileri alma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki eğitim söyleşilerinin ilerleyen günlerde farklı konu başlıklarıyla devam edeceğini belirterek, tüm üreticileri bu teknik bilgilendirme toplantılarına katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Advertisement
