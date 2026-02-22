Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönülü Üreticiye Mineral Blok Desteği - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönülü Üreticiye Mineral Blok Desteği

22.02.2026 14:11  Güncelleme: 16:56
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İnönü ilçesinde 133 üreticiye toplam 10 bin 824 kilogram mineral blok dağıttı. Başkan Ayşe Ünlüce, kırsala yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Dağıtılan blokların, hayvan sağlığını desteklemesi ve verimliliği artırması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), İnönü'de düzenlenen törenle 133 üreticiye 10 bin 824 kilogram mineral blok dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kırsala yönelik desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik mineral blok desteğini İnönü ilçesinde sürdürdü.

Törene Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Vural Yörük, CHP İnönü İlçe Başkanı Halil Dündar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında toplam 133 üreticiye 10 bin 824 kilogram mineral blok dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan mineral bloklarla üreticilerin yaklaşık 6 aylık mineral ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Destekle hayvan sağlığının korunması, beslenme kaynaklı mineral eksikliklerinin önlenmesi, süt ve et veriminde artış ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan İnönülü üretici Şerife Sarıdağ, destek dolayısıyla Ünlüce'ye teşekkür etti.

CHP'li Çakırözer ise kırsal kalkınma için Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin kendi çiftçisini ve üreticisini destekleyerek kalkınabileceğini dile getirdi. Çakırözer, "Buğdayı, arpayı, eti ithal etmek yerine kendi üreticimize destek vererek güçlü bir ülke olabiliriz. Bugün İnönü'de atılan bu adım da bunun önemli bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Yalaz, destekten yararlanan üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, "Ayşe Başkanımızın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla uzanan şefkatli elleri her zaman siz değerli üreticilerimizin omuzlarında olmaya devam edecektir. İnanıyoruz ki alın terinizin karşılığını tam anlamıyla aldığınız, üretime verdiğiniz emeğin değer bulduğu günler çok yakındır" dedi.

Ünlüce ise kırsala yönelik destekleri her yıl artırarak sürdürdüklerini ifade etti. TÜİK verilerine göre kırsal nüfusun azalmaya devam ettiğine dikkati çeken Ünlüce, Eskişehir'in toplam nüfusu artarken 12 kırsal ilçede 2 bin 140 kişilik düşüş yaşandığını söyledi. Kırsaldaki nüfus kaybının tarım ve hayvancılığın zayıflaması anlamına geldiğini belirten Ünlüce, bu nedenle üreticilere yönelik destekleri kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Dağıtılan mineral blokların hayvanlara bereket getirmesini temenni eden Ünlüce, süt ve et veriminin artmasını hedeflediklerini belirterek, gelecek süreçte mandacılığın geliştirilmesi başta olmak üzere İnönü'de yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından mineral bloklar yetiştiricilere teslim edildi. İnönü halkı, üreticiye verilen destekler dolayısıyla Ünlüce'ye teşekkür etti.

