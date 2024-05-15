Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma yürüttü.
Ekiplerce 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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