Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

15.05.2024 09:45
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma yürüttü.

Ekiplerce 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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