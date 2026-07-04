Eskişehir\'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

ESKİŞEHİR'de yalnız yaşayan Yaşar Ateş (63), komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde 3 katlı binada oturanlar, yalnız yaşayan komşuları Yaşar Ateş'ten 15 gün boyunca haber alamadı. Binanın birinci katındaki dairede oturan Ateş'in evinden kötü kokular yayılması komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Ateş, hareketsiz yatar halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ateş'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Ateş'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.