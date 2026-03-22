Eskişehir'de Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şirintepe Mahallesi Çavuşzade Sokağı'nda bulunan bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayanların müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 3 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.