Eskişehir\'de Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

ESKİŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan Saniye Aksu (42), ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Aksu, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katında kızıyla birlikte oturan Saniye Aksu, evde yalnız olduğu sırada yatak odasında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Aksu'yu bilinci kapalı halde evden çıkardı. Ağır yaralanan Saniye Aksu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.