Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 328 sentetik uyuşturucu hap, 184,11 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ve 31 bin 260 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı ve 3'ü adliyeye sevk edildi. Mahalle sakinleri ise operasyona alkışlarla destek verdi.

26.07.2024 13:37
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zafer Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 328 sentetik uyuşturucu hap, 184,11 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ile 31 bin 260 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahalle sakinleri operasyonda polise alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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