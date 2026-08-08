Huzurevinde Sağlıklı Yaşam İçin Fiziksel Aktivite Testi

Eskişehir'de Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası kapsamında yaşlılar ile personele fiziksel aktivite testi yapıldı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca bireylerde fiziksel aktivite düzeyine ilişkin farkındalık oluşturulması ve toplumda düzenli egzersiz alışkanlığının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen kampanya kapsamında, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından huzurevinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte huzurevinde barınan sakinler ile kurumda görev yapan personele çeşitli fiziksel aktivite testleri uygulandı.

Testlerle katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve düzenli egzersizin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Sağlık görevlileri, yaşlılara yaşlarına ve fiziksel durumlarına uygun hareket etmenin önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.